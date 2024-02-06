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الثلاثاء 06 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

أحمد عبدالرحيم يشارك في تدريبات الزمالك استعدادًا للإسماعيلي

تدريب الزمالك
تدريب الزمالك
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شارك أحمد عبدالرحيم ايشو في تدريبات الزمالك، اليوم الثلاثاء، وذلك استعدادا لمواجهة الإسماعيلي بمسابقة الدوري .

جاء مشاركة ايشو بعد تجديد عقده مع الزمالك أمس، حيث قرر المدرب جوزيه جوميز مشاركته في تدريبات اليوم مع الفريق الأول .

وخاض اللاعب تدريبات بدنية وخططية من أجل تجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في المباريات المقبلة حال الحاجة له فنيا .

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق الإسماعيلي في الجولة الثالث عشرة لمسابقة الدوري الممتاز يوم 19 من الشهر الجاري .

ويقود الزمالك حاليا المدرب جوزيه جوميز والذى تولي المهمة خلفا للمدرب المحلي معتمد جمال .

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