الليلة.. الأردن يسعى لكتابة التاريخ أمام كوريا الجنوبية

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء، نحو ملعب " استاد أحمد بن علي المونديالي"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين منتخب الأردن، بنظيره كوريا الجنوبية، ضمن منافسات نصف نهائى كأس آسيا 2023 والتى تستضيفها قطر.

وتأهل المنتخب الأردني إلى نصف النهائى بعد الفوز على نظيره طاجستان بهدف دون رد جاء عن طريق الخطأ.

بينما تأهل منتخب كوريا الجنوبية إلى نصف النهائى بعد الفوز على نظيره أستراليا، بهدفين لهدف.

ومن المقرر أن يلتقى الفائز من تلك المباراة بالمنتصر من مواجهة قطر وإيران.

ويسعى المنتخب الأردنى لمواصلة رحلته الرائعة في الحدث القاري أملاً بالوصول إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في مسيرته فى بطولة كأس آسيا.

وتعتبر تلك المباراة تاريخية بالنسبة للمنتخب الأردنى، لم تتكرر من قبل، حيث كان أفضل إنجاز وصل إليه هو وصوله إلى دور الثمانية، واليوم أصبح مرشحا لللوصول لنهائى البطولة.

وأصبح المنتخب الأردني أكثر ثقة بعد تأهله فى المباراة الماضية، وعلى إثرها طوى منتخب الأردن هذه الصفحة، وأصبحت حساباته ترتكز على التمسك بأمل بلوغ المباراة النهائية.