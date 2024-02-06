خبير اقتصادي يكشف أهمية دخول مصر عصر الزراعة الذكية

كشف الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أهمية الزراعة الذكية ودخولها مصر، موضحا أن الزراعة الذكية لها دور مهم للغاية في مواجهة التغيرات المناخية، خاصة أنها منظمة ولا تعتمد على التسميد العشوائي بكميات كبيرة كما كان يحدث قبل ذلك من المزارعين.

وأضاف أستاذ الاقتصاد الزراعي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، أنَّ الدولة أجرت تجارب باستخراج 3 آلاف عينة على مستوى الجمهورية بمختلف أنواع التربة مما أتاح للدولة كمية واسعة من البيانات حول نوعية التربة على مستوى الجمهورية، وبالتالي يتم التسميد لكل منطقة طبقا للاحتياجات السمدية، وتوفير العناصر الصغرى عندما يتطلب الأمر.

وتابع أستاذ الاقتصاد الزراعي، أنَّ الري المتوازن في غاية الأهمية للزراعة الذكية، موضحا أن الدولة المصرية تتجه بشكل كبير إلى ترشيد استهلاك مياه الري، مشيرا إلى أنَّ الزراعة الذكية تستهلك مبيدات وسماد أقل وتستهلك مياه أقل، فالزراعة الذكية تستهدف تخفيض استخدام المبيدات لأقل حد، وكل ذلك يسهم في توفير منتجات للأسواق المحلية على درجة عالية من الجودة، هذا بجانب اختراق المنتجات الزراعية المصرية للأسواق العالمية للتصدير.

وأوضح أستاذ الاقتصاد الزراعي، أنَّ الزراعة الذكية تتأثر بشكل كبير في ظل التغيرات المناخية الحادة التي يشهدها العالم من فضيانات وسيول وتغيرات في درجات الحرارة، موضحًا أن الزراعة الذكية مناخيا تكون من خلال استنباط الأصناف قليلة استهلاك الموارد المائية.