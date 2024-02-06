ننشر أسماء الفائزين بجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2024

كرمت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الفائزين بجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 .

والفائزين هم..

في مجال الرواية فوز رواية غذاء في بيت الطباخة محمد عبد الرحمن إبراهيم الفخراني والصادرة عن دار العين للنشر والتوزيع .

وفي مجال القصة القصيرة فوز المجموعة القصصية "وردة واحدة كانت تكفي" خبيب وائل سعد محمد صيام والصادرة عن دار العليا.

وفي مجال شعر العامية ديوان "لحياة ماكنتشي أحلى" عبده السيد أحمد المصري إصدار هيئة الكتاب، وديوان "جمال الدين عبد العزيز السباعي القصاص" وشعر الفصحى ديوان كانت هنا موسيقى عن دار بدا اقرأ وارسم ولون (بطل الحكاية - مدينة توتة توتة) لأحمد عبد النعيم مصطفى السيد عن بيت اللغات الدولية، وجائزة كتاب الطفل فقد ذهبت مناصفة بين كل من صفاء فريد عبد العزيز البيلي عن ديوان أصدقائي (ديوان شعر)عن هيئة الكتاب والدكتورة شيرين محمد أحمد كدواني.

كما ذهبت جائزة العلوم الإنسانية (أعلام (جديد) مناصفة بين كل من كتاب الإعلام الرقمي تشريعات وأخلاقيات النشر دشريهان محمد توفيق عبد الحافظ عن دار العربي للنشر، وكتاب "الكتاب العلمي الذكاء الاصطناعي للدكتور . إيهاب عبد الحميد خليفة عبد العال الخوارزميات القاتلة عن دار العربي للنشر.

أما جائزة النقد الثقافي: نحو منهجية التحليل الثقافي للأدب للدكتور. محمد إبراهيم السيد عبد العال مجموعة بيت الحكمة للصناعات الثقافية.

وجائزة النقد الأدبي مناصفة مجموعة بيت الحكمة للصناعات الثقافية وكتاب التماسك النصي في الشعر العربي دراسة في البنية والوسائل الدكتور حسام جايل عبد العاطي زيد دار الكتب.

وفي مجال تحقيق التراث فاز معجم المصطلحات الصيدلانية التراثية لمروة محمد علي الشريف عن دار الكتب والوثائق القومية، وحمود محمود محمد قاسم هيئة الكتاب.عن كتاب العلم والسينما والتخيل .

أفضل كتاب مترجم فاز بها كتاب توجيه حركة التنقلات عبر القنوات البحرية الهجرة والعولمة في منطقة قناة السويس وماوراء ل "فاليسكا هوبر" ترجمة محمد صبري محمد يوسف. وكتاب لوسي هوكينج، ستيفن هوكينج ترجمة: أحمد سمير سعد إبراهيم

أفضل كتاب مترجم للطفل "جورج ومفتاحه السري للكون".

وجائزة أفضل ناشر مصري فاز بها مجموعة بيت الحكمة للصناعات الثقافية - د. أحمد محمد السـعيد ، أفضل ناشر عربي مناصفة دار الرواق للنشر والتوزيع (مصر) - هاني محمد عبد الله ودار المتوسط للنشر والتوزيع (ميلانو) - خالد سليمان النا

جائزة كتاب فرع الشباب دون سن ٣٥، وتم حجب جائزة النقد الادبي وجائزة العلوم الإنسانية.



