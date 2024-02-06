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الثلاثاء 06 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

إعلام عبري: متظاهرون يغلقون معبر كرم أبو سالم لمنع دخول المساعدات إلى غزة

معبر كرم أبو سالم
معبر كرم أبو سالم
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أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الثلاثاء، بأن بضع مئات من النشطاء يتواجدون عند معبر كرم أبو سالم على الرغم من إعلان الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي أنها منطقة عسكرية مغلقة، مما يعني أنه من غير القانوني للمدنيين أن يتواجدوا في المنطقة أو على الطرق القريبة.

وأغلق الناشطون، ومن بينهم عائلات بعض الرهائن المحتجزين في غزة، معبر كرم أبو سالم منذ عدة أيام، لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بحسب ما أوردته القناة ١٢ العبرية.

وصوتت حكومة الاحتلال الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو على إعادة فتح المعبر أمام دخول المساعدات إلى القطاع وسط أزمة إنسانية متزايدة هناك.

ويقول الوزراء إن المساعدات ضرورية لتمكين إسرائيل من مواصلة العمل بحرية ضد حماس وسط ضغوط دولية مكثفة.

معبر كرم أبو سالم جيش الاحتلال الإسرائيلي