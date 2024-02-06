"الباتروس".. كتاب جديد لـ"آن بدر" بمعرض الكتاب

صدر حديثًا عن دار الوطن للنشر والتوزيع كتاب "الباتروس" تأليف الكاتبة آن بدر، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 55، التي تقام حاليا وتنتهي فعالياتها اليوم 6 فبراير، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وذلك تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

وعن الكتاب قالت آن بدر:" رحلات الكتاب ١٦ رحله حياتيه تبدأ بالسؤال من أنت؟ وكيف نحب أنفسنا ونقدرها ونتصالح معها ونحررها ونتسامح مع الثقة بالنفس وتطوير أنفسنا وتقديرها وان يكون لدينا لغة للحوار وفك التعلق بالأشياء والاشخاص والبعد عما يؤذينا ونتفاءل ونجذب الاشياء السعيدة لأنفسنا .

وأضافت: "الكتاب يحتوي على نسخة عربية ونسخة انجليزية في كتاب واحد لكي تسهل مطالعته لمن لا يجيدون العربية بشكل كامل، أما عن اسم الكتاب "الباتروس" فهو طائر أسطوري يتميز بقدرته العجيبة على الصمود في وجه رياح المحيط، والانزلاق على سطح الماء دون تعب أو ملل، وعنونت كتابي باسمه لأنه يدور في أجواء تنمية بشرية ويساعدك على مواجهة كل المشاكل والعوائق ويريحك من الكثير من الأشياء السمية والضارة.

تقول آن بدر في مقدمة الكتاب "رغم كل ما يحدث في الحياة أنت أيضًا تستطيع أن تخلق حلمك من العدم، ليس صعبًا بل من السهل، ولكنك في حاجة إلى بعض المعطيات الضرورية لبدء رحلتك الداخلية أولا، والسؤال الآن هو: كيف"؟.

أما عن آن بدر فهي كاتبة مصرية، ويعتبر "الباتروس" أولى كتبها المنشورة، وتم تكريمها من حزب التحرير المصري بمعرض القاهرة الدولي للكتاب عن كتابها الجديد.