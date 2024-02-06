الزراعة تستعرض أمام "الشيوخ" جهود تطوير منظومة الري.. خبراء: تطوير منظومة الري يزيد من المحاصيل.. استغلال مياه الأمطار والسيول يوفر كميات كبيرة

تسعى وزارة الزراعة والري جاهدة لتطوير منظومة الري في مصر لتوفير الكميات المهدرة من المياه، خاصة وأنه يوجد لدينا أزمة مياه أثرت بالسلب على المحاصيل الزراعية.

حيث قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، إن التحديات الحالية سواء المتعلقة بالموارد المائية أو التوسع العمراني، تتطلب تطوير منظومة الري وتحديثها في النشاط الزراعي بهدف الاستفادة القصوى من وحدة المياه مع وحدة الأرض لتعظيم الإنتاجية الزراعية وزيادة الناتج القومي الزراعي المرتبط بالتركيب المحصولي الاقتصادي والاستراتيجي.

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، الزراعة تستعرض أمام "الشيوخ" جهود تطوير منظومة الري..خبراء: تطوير منظومة الري يزيد من المحاصيل الزراعية.. استغلال مياه الأمطار والسيول يوفر كميات كبيرة من المياه برئاسة النائب محمد السباعى وكيل اللجنة، لمناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي بشأن تطبيق نظام الري الحديث في محافظات مصر "الجدوى- الفرص- التحديات".

وأضاف عزوز، ذلك بالإضافة إلى ضرورة زيادة الرقعة الزراعية بإضافة مساحة جديدة (التوسع الأفقي) وزيادة الإنتاجية في الاتجاه الرأسي لوحدة المساحة من خلال الممارسات الزراعية وحزم التوصيات وتحسين الأصناف النباتية وتطويرها وتحسين برامج التربية تحت ظروف التغيرات المناخية وتطوير وتحديث منظومة الري وصيانة التربة وأيضًا التصنيع الزراعي والقيمة المضافة.

وأكد أن خلال السنوات القليلة الماضية تم تنفيذ بعض المشروعات لتطوير وتحديث الري وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، مشيرا إلى المُبادرة القومية لتطوير الري والتحول إلى الري الحديث، حيث تستهدف الدولة تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية والوصول إلى أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية تماشيًا مع رؤية القيادة السياسية نحو دعم وتنمية مشروعات التنمية من خلال توفير سبل وآليات التحول من استخدام الأساليب التقليدية فى الري إلى اتباع أساليب الرى الحديثة بأشكالها المختلفة.

واستعرض عزوز عددا من المشروعات والمبادرات التي تم تنفيذ جزء كبير منها خلال الفترة الماضية.

وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، إن هناك طرق عديدة لكيفية تطوير منظومة الري لزيادة كفاءة واستدامة الموارد المائية خاصة وأن تطوير منظومة الري لها أهمية قصوى في ضوء التحديات المائية إلى جانب التطوير يعمل بشكل كبير على استدامة الماء ولكن لابد من وجود طرق حديثة لزيادة جودة وكفاءة الري.

وأضاف محمود، في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن الدولة المصرية تسعى في الفترة الأخيرة إلى تقنيات حديثة لتحسين نظام الري وتقليل هدر الماء خاصة في ظل الأزمة المالية التي شهدتها العالم وليس مصر فقط مما أثر بشكل كبير على جميع القطاعات سواء الزراعة أو الصناعة أو غيرهما.

وفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، إن هناك طرق عديدة لتطهير أنظمة الري الحديثة من بينها وجود أنظمة رش متطورة إلي جانب رصد التربة والجذور حساب احتياجات الماء بناءً على بيانات جغرافية وطقسية مما يعمل على توفير كميات كبير من المياه بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا لضبط معدلات الري.

وأضاف صيام، أن هناك نقطة مهمة لا بد من تداركها وهي استغلال مياه الأمطار والسيول بصورة أفضل من ذلك لاستخدامها في الزراعة، خاصة وأن هناك كميات كبيرة من المياه تهطل على مصر دون الاستفادة منها بالطريقة المناسبة وطالب صيام وجود طرق جديدة وحديثة للتغلب على التحديات والعقبات التي تواجه تطوير منظومة الري وكيفية التغلب عليها.