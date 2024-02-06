إطلاق عشرات القنابل الدخانية في محيط مناطق النصر والشفاء والسرايا غرب غزة

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات القنابل الدخانية في محيط مناطق النصر والشفاء والسرايا غرب مدينة غزة، وذلك بحسبما أفادت فضائية "العربية" في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة بقصفها جوًا وبحرًا وبرًا، لليوم الثالث والعشرين بعد المئة، مُخلفًا وراءه آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة.

وتمنع قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من التحرك في المناطق الغربية من مدينة غزة، وتطلق النار على كل من يتحرك.

وأغرقت مياه الصرف الصحي خياما للنازحين في مناطق مختلفة من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، عقب تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي للبنية التحتية في المدينة.