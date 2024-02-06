تداول 20 ألف طن و1200 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة سفينتان وتم تداول 20000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1219 شاحنة 86 سيارة حيث شملت حركة الواردات 7000 طن بضائع، 691 شاحنة 72 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع، 528 شاحنة 14 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينتين دليلة والحرية 2 بينما تغادر العبارتين الرياض وأمل فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى أمل، الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت ثلاث سفن وهى الحرية، دليلة وبوسيدون اكسبريس.

كما تم تداول 3900 طن بضائع و415 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج ، كوين نفرتيتى، آور وآيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1983 راكبا بموانيها.