أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024

الثلاثاء 06/فبراير/2024 - 08:47 ص

تراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 4000 جنيه للشراء ، و 3885 جنيهًا للبيع.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 3500 جنيه للشراء و 3400 جنيه للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 3000 جنيه للشراء و 2914 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2333 جنيهًا للشراء و 2266 جنيهًا للبيع .

وبلغ سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو 27200 جنيه للبيع و 28200 جنيه للشراء .