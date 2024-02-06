استمرار حبس عاطل وسائقين لإتجارهم في النقد الأجنبي

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس 3 أشخاص 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي.

وتمكنت الأجهزة الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي عاطل وسائقين لإتجارهم في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وكشفت التحريات التي أجرتها المباحث عن قيام عاطل مقيم بمنطقة الأميرية بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي، متخذا من منطقة عين شمس مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته عملات محلية وأجنبية، وبواجهته اعترف بمزاولته نشاطا في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي، بالاشتراك مع سائقين مقيمان بمنطقة المطرية وأمكن ضبطهما.