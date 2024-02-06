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الثلاثاء 06 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

بلغاريا: اعتقال ضابط للاشتباه في تجسسه لصالح دبلوماسي روسي

السلطات الأمنية البلغارية
السلطات الأمنية البلغارية
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اعتقلت السلطات الأمنية البلغارية، ضابطًا بوزارة الداخلية يُشتبه في تورطه بتسريب معلومات سرية إلى دبلوماسي في السفارة الروسية.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أمس الإثنين، أنه ضابط في المديرية العامة البلغارية لمكافحة الجريمة المنظمة- متهم بتسريب معلومات سرية إلى دبلوماسي في السفارة الروسية في صوفيا.

وقال الأمين العام لوزارة الداخلية البلغارية زيفكو كوتسيف: "يتعلق الأمر بموظف في وزارة الداخلية يخضع للمراقبة، وهذا الأمر مرتبط بأعمال تجسس"، وتحقق وكالة الدولة للأمن القومي البلغارية (DANS) في الشكوك حول وجود شريك للموظف في وزارة الداخلية بالبلاد.

وأضاف كوتسيف: "على الأرجح، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الإجرائية، سيتم تقديم إحاطة خاصة في صوفيا".

بلغاريا اعتقال ضابط وزارة الداخلية للاشتباه تجسس دبلوماسي روسيا