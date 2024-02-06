بلغاريا: اعتقال ضابط للاشتباه في تجسسه لصالح دبلوماسي روسي

اعتقلت السلطات الأمنية البلغارية، ضابطًا بوزارة الداخلية يُشتبه في تورطه بتسريب معلومات سرية إلى دبلوماسي في السفارة الروسية.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أمس الإثنين، أنه ضابط في المديرية العامة البلغارية لمكافحة الجريمة المنظمة- متهم بتسريب معلومات سرية إلى دبلوماسي في السفارة الروسية في صوفيا.

وقال الأمين العام لوزارة الداخلية البلغارية زيفكو كوتسيف: "يتعلق الأمر بموظف في وزارة الداخلية يخضع للمراقبة، وهذا الأمر مرتبط بأعمال تجسس"، وتحقق وكالة الدولة للأمن القومي البلغارية (DANS) في الشكوك حول وجود شريك للموظف في وزارة الداخلية بالبلاد.

وأضاف كوتسيف: "على الأرجح، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الإجرائية، سيتم تقديم إحاطة خاصة في صوفيا".