المعارضة الإسرائيلية تحذر من اضطراب الأوضاع في رمضان بسبب "بن جفير"

أطلق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الاثنين، تحذيرًا من أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن جفير، قد يثير الأوضاع بشكل شامل في شهر رمضان المقبل.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن لابيد قوله: "سيكلفنا هذا أرواحًا ولسنا مستعدين لأحداث رمضان واشتعال المنطقة".

تزامنًا مع تحذير لابيد، وجهت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس المحتلة دعوة لأبناء الشعب الفلسطيني في القدس وداخل أراضي الـ (48) للرباط في المسجد الأقصى المبارك وكسر الحصار المفروض عليه من قبل الاحتلال الإسرائيلي يوم الخميس المقبل، وذلك تمهيدًا لشهر رمضان المقبل في ذكرى الإسراء والمعراج.

وتدعو القوى الوطنية والإسلامية جميع مساجد القدس لإغلاق أبوابها يوم الخميس المقبل، حيث يُطلب من المصلين والفلسطينيين أداء كافة الصلوات في المسجد الأقصى المبارك، مع إصطحاب نسائهم وأطفالهم وعائلاتهم للمشاركة في إعمار المسجد الأقصى المبارك.