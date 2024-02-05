الصين تدعو لضبط النفس بعد الهجمات الأمريكية في سوريا والعراق

دعت الصين الأطراف المعنية اليوم الاثنين إلى ضبط النفس والتصرف بحكمة بعد شن القوات الجوية الأمريكية غارات جوية على أهداف في سوريا والعراق في 3 فبراير.

أدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بتصريحاته هذه في مؤتمر صحفي ردًا على استفسار حول الضربات.

وجاءت الضربات الجوية ردًا على هجوم سابق بواسطة طائرة مسيرة أدى إلى مقتل قوات أمريكية في الأردن، حسبما أفادت التقارير. وأعربت الحكومتان السورية والعراقية عن إدانتهما لانتهاك الولايات المتحدة لسيادتهما.

وأشار وانج إلى أن سوريا والعراق هما دولتان ذات سيادة، مؤكدًا على موقف الصين المعارض لأي عمل ينتهك ميثاق الأمم المتحدة وسيادة الدول وأمنها.

وأضاف وانج، في إشارة إلى تعقيدات وحساسية الوضع في الشرق الأوسط، أن الصين تحث جميع الأطراف المعنية على التزام القانون الدولي بجدية، والتصرف بحكمة، وضبط النفس، وتجنب تصاعد التوترات في المنطقة أو تفاقمها.