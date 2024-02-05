بالأسماء.. رئيس الزمالك يعلن صفقات فريق الكرة الرسمية ويشكر شيكابالا

وجه حسين لبيب رئيس الزمالك، الشكر لمحمود شيكابالا قائد فريق الكرة على المجهود الذى يقدمه مع الفريق داخل وخارج الملعب، ونجاحه في السيطرة على غرفة ملابس اللاعبين دون خروج اى أزمات .

وأعلن رئيس مجلس إدارة الزمالك في المؤتمر الصحفي قبل قليل أن النادي دعم فريق الكرة رسميا بالتعاقد مع، الأوغندي ترافيس موتيابا ومحمد عاطف لاعب فريق طنطا و مهاب ياسر لاعب فريق الداخلية، والفلسطيني ياسر حمد، وزياد كمال لاعب فريق إنبي ومحمد شحاته لاعب فريق طلائع الجيش و سيف جعفر لاعب فريق بيراميدز وأحمد حمدي لاعب فريق مونتريال الكندي وناصر ماهر لاعب فيوتشر وعبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز".