استمرار الموجة 22 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة بالعريش

وجه الدكتور اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اتخاذ كافة الاجراءات لحصر وإزاله كافه المباني الخارجة عن القانون، استمرارا لتنفيذا لتوجيهات رئاسة الوزراء الصادرة بشأن تنفيذ الموجه 22 أزالات ومواجهة التعديات علي أملاك الدولة، وفرض هيبة الدولة وتنفيذ قوة القانون.

حيث أصدر اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش تعليمات بتشكيل فريق عمل من سكرتير عام المجلس والإدارة الهندسيه والمتابعه والأدارات المعنيه بمجلس مدينة العريش، وذلك لازاله التعديات حسب ماورد من كل رئيس منطقه خدمات.

وقد استمرت اليوم الأثنين تنفيذ الموجة 22 المرحله الاولي وأزالة التعديات بدائرة قسم ثالث العريش برئاسه وكيل الوزاره اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، مدعومه بقوه أمنيه للتأمين من مديرية الأمن وقسم ثالث، وبحضور سكرتير عام المجلس ومهندسي الاداره الهندسيه والتنظيم والأشغالات والأناره والمتابعه والتغيرات المكانيه حيث تم تنفيذ 11 حالة أزالة بدائره قسم ثالث كما تم أسترداد أرض أملاك دوله بمنطقة السمران شارع الثلاثيني وتتوالي اعمال اللجنة.