بسبب "جاموسة".. توقف حركة القطار 986 بالمنيا 45 دقيقة| صور

توقف خط سير قطار 986 مكيف أسباني "القاهرة - الأقصر" بالقرب من أحد القرى بنطاق مركز مطاي محافظة المنيا، وذلك لاصطدام جرار القطار بجاموسة كانت تعبر خط السكة الحديد أثناء مرور القطار.

وحاول قائد القطار تهدئة السرعة في محاولة منه لتفادي الجاموسة، إلا انها لم تتحرك فاصطدم بها، الأمر الذي أدى إلي نفوقها في الحال.

وعلي الفور توجهت الخدمات المعنية والدعم الفني بالقطار لاتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع آثار الجاموسة من الطريق، وجرى فحص القطار هندسيًا وفنيًا وعاد إلي حركة السير مرة أخرى بعد توقف دام حوالي 45 دقيقة.

يذكر أن قطار 986 الأسباني تحرك من القاهرة في تمام الساعة الثانية ظهرًا وينتهي مسيرة في محطة الأقصر، وكان توقيت تصادم القطار بالجاموسة في تمام الساعة ٥:٥٠ مساءًا، الأمر الذي جعل حدوث بعد التغييرات في مواعيد وصوله إلى المحطات المار بها بسبب التأخير للسبب الذي ذكر.