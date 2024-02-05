سعر صرف الدولار الإثنين 5 فبراير 2024

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين 5 فبراير 2024، في السوق المصري أمام الجنيه في منتصف التعاملات المسائية وسط تراجع سعره في السوق الموازي بأكثر من 20 جنيها منذ بداية تعاملات أمس.

سجل سعر الدولار بالبنك المركزي عند مستويات 30.83 جنيه للشراء، و30.96 جنيه عند البيع، في حين سجل نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، داخل البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار اليوم في مصر داخل بنك قطر الوطني الأهلي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم داخل بنك فيصل نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.



ووصل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

بينما وصل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي لـ 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الدولار بـ بنك التعمير والإسكان 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.