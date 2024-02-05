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الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة جمال اللبن وآخرين بتهمة رشوة مجلس الدولة لـ5 مارس

لـ5 فبراير

ارشيفيه
ارشيفيه
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قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، تأجيل جلسة محاكمة جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، و5 متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال، في اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر لجلسة 5 مارس

كانت نيابة الأموال العامة العليا، قد أحالت جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم في قضية تسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ73 مليون جنيه.
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم بصفته موظفًا عامًا مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة، بأن استولى على مبلغ 73 مليونًا ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) المملوك لجهة عمله.

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