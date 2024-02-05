الطب الشرعى يفحص جثة عامل توفى خلال مشاجرة بأوسيم

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول مقتل عامل بسبب مشاجرة نساء بأوسيم

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجنى عليه وإعداد تقرير مفصل حول ملابسات الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.

كان قد تبلغ لقسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة عامل مقيم بأوسيم وبها جرح طعنى نافذ بالصدر ووفاته.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول المتوفـى وشقيقته مقيمة بدائرة القسم، طرف ثان عامل وزوجته مقيمان بدائرة القسم وذلك لخلافات مالية بين السيدتين تدخل على إثرها باقى الطرفين وقيام العامل بالطرف الثانى بالتعدى على المجنى عليه بـسلاح أبيض "مطواة" مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الجانى الأداة المستخدمة، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم وإعترف الجانى بإحداث إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

