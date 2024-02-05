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الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

سرقة أبواب مقابر.. المشدد 3 سنوات لشخصين في القاهرة

ارشيفيه
ارشيفيه
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قضت محكمة جنايات القاهرة  بالسجن المشدد ٣ سنوات لشخصين  في سرقة اغطية البلاعات وابواب المقابر وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي بمنطقة السيدة زينب

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد بتعرض اغطية البلاعات وأبواب المقابر الحديدية للسرقة.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل أن عاطلين لهما معلومات جنائية وراء ارتكاب الواقعة وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الامن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهمين وبمواجهتهم  اعترفوا أنهم  كونا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة اغطية البلاعات وأبواب المقابر الحديدة وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي سجائر تحتوي علي مخدر الحشيش


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
 

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