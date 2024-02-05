وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ الوادي الجديد المشروعات الخدمية والتنموية

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، صباح اليوم الإثنين اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها وزير التنمية المحلية مع السادة المحافظين لمتابعة توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن الملفات الخدمية والمشروعات التنموية.

وفي بداية الاجتماع استعرض وزير التنمية المحلية مع محافظ الوادي الجديدة آخر المستجدات الخاصة بإنشاء مقر العاصمة الإدارية للمحافظة ( مجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري انشاؤه بمدينة الخارجة والذي سيضم كافة المقرات الفرعية المصالح والأجهزة الحكومية بما يساهم في التيسير والتسهيل علي المواطنين في الحصول علي الخدمات).

وأشار اللواء محمد الزملوط إلي أنه يقوم بجولات أسبوعية لمتابعة الانتهاء من كافة الأعمال والتشطيبات النهائية وسرعة إنهاء أعمال النظافة بمحيط المباني المختلفة، وإنارة الميادين الداخلية، ومراجعة إجراءات الأمن والسلامة بالمباني المنتهية، وفحص أجهزة العرض والصوتيات بقاعة المؤتمرات، وإنهاء تجهيزات الصالة الرياضية بمبنى المديريات لتشغيلها.

ووجه وزير التنمية المحلية بأهمية استمرار المتابعة للانتهاء من كافة الأعمال وتسليم المقرات للمديريات الخدمية وتجهيزها لكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة لتيسير الخدمات لمواطني محافظة الوادي الجديد وتقديمها بصورة أسرع وأفضل .

كما تطرق اللقاء لجهود المحافظة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، تنفيذاً لمبادرة رئيس مجلس الوزراء لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح من 15 لـ25 % .

ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة التوسع في إقامة المنافذ بالمدن والقرى؛ تخفيفًا عن كاهل المواطنين ، مع أهمية ان تضم تلك المنافذ السلع الاستراتيجية الاساسية التي يحتاجها المواطنين وهي ( المكرونة والزيت والسكر والأرز والعدس والخضروات والفاكهة ) .

وأوضح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انه يقوم بمتابعة توافر السلع الأساسية للمواطنين بصورة يومية من خلال المنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة للوحدات المحلية وطرح لحوم بلدية طازجة وخضروات وفاكهة بمنافذ ديوان عام المحافظة ومراكز الخارجة والداخلة وبلاط، وذلك في إطار جهود تخفيف العبء عن المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار.

كما حرص وزير التنمية المحلية علي متابعة جهود محافظ الوادي الجديد وكافة الأجهزة التنفيذية لتنفيذ الموقعة الـ٢٢ لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

حيث أكد اللواء هشام آمنة علي أهمية إزالة كافة التعديات والتصدي بكل حسم لأي مخالفات في المهد تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالتعدي عليها.

وشدد اللواء محمد الزملوط، على استمرار المتابعة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

كما شهد اللقاء استعراض وزير التنمية المحلية مع محافظ الوادي الجديد آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ مبادرة إحياء إنتاج وتصنيع الحرير الطبيعي بما يساهم في توفير فرص عمل للمرأة والشباب وتحسين دخل الأسر بالمحافظة .

كما تابع اللواء هشام آمنة مع اللواء محمد الزملوط الموقف التنفيذي للمشروعات المستهدفة في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ والجداول الزمنية المحددة لذلك بما يسهم في تحسين الخدمات المحلية المقدمة لأبناء الوادي الجديد وخاصة في مجالات الكهرباء والإنارة والطرق والنظافة وتعزيز التنمية الاقتصادية وتعزيز المزايا النسبية للمحافظة .