الارصاد: طقس مائل للدفىء نهارا وبارد ليلا والعظمى بالقاهرة 19 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث يسود طقس مائل للدفىء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء و جنوب البلاد ، ومائل للبرودة علي السواحل الشمالية وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على اغلب الانحاء ويتكون الصقيع علي المنزرعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

ويشهد الاثنين متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى وتمتد خفيفة الي مناطق من جنوب الوجة البحرى على فترات متقطعة.

ونشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى 11 درجة، وعلى السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 21 للعظمى والصغرى 13 وعلى شمال الصعيد 19 والصغرى 5 ، وعلى جنوب الصعيد 21 العظمي والصغرى 9 درجة .