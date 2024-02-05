بالفيديو.. المرور: إغلاق كلي لشارع يوسف عباس وطريق بلبيس الصحراوي

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" تفاصيل الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية.

وقالت الإعلامية دينا شرف، إن شارع الموسكي يشهد في الوقت الحالي كثافات مرورية نسيبة حتى شارع عبدالعزيز، وبمجرد الوصول لميدان طلعت حرب نجد سيولة مرورية، بينما توجد كثافات أمام المتحف المصري، كما تظهر كثافات مرورية أعلى كوبري أكتوبر حتى شارع رمسيس.

وأوضحت أن الإدارة العامة لمرور القاهرة قامت بإغلاق كلي لشارع يوسف عباس وإجراء تحويلات مرورية، وذلك بهدف استكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بعدد من المحطات، ويستمر هذا الأمر حتى يوم 12 فبراير القادم.

وأضافت أن هناك استكمال لأعمال الغلق الكلي لطريق بلبيس الصحراوي عند الوصلة من شارع الملاحة الجوية حتى شارع حامد حجازي «شارع الجامع»، ويستمر هذا الإغلاق لمدة 3 شهور، وبالتالي يستلزم الأمر إجراء تحويلات مرورية فعلى القادم من الطريق الدائري أن يسلك يمين شارع الملاحة الجوية، فيسارا لشارع الكتيبة وصولا إلى شارع حامد حجازي.

فيما توجد كثافات نسبية في شارع فيصل حتى منطقة الطوابق التي تشهد كثافات مرورية كبيرة، وتقل تدريجيا بالوصول إلى محطة التعاون، كما أن هناك كثافات مرورية أعلى محور صفط تزداد قبل إشارة جامعة القاهرة.