قررات عاجلة في مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في حادث مروري بالجيزة

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول مصرع شخص وإصابة 11 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي بالجيزة، وكلفت الطب الشرعي بفحص جثمان الشخص المتوفى وإعداد تقرير بسبب الوفاة، للتصريح بدفنه واستعلمت عن صحة المصابين، وأمرت بالتحفظ على سائق السيارة المتسببة في الحادث للتحقيق، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

عرف الحادث حينما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين أعلي الطريق الإقليمي، وعلى الفور توجهت سيارات الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث لمعاينة الوضع.

وبالفحص تبين أن انقلاب الميكروباص كان نتيجة اختلال عجلة القيادة من قبل السائق، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 11 آخرين، فور وصول سيارات الإسعاف، تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، بينما جرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.