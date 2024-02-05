ضربات أمريكية على مواقع الحوثيين في مديريتي الحوك والصليف بالحديدة

أفادت قناة "الحدث" الإخبارية، اليوم الإثنين، أن القوات الامريكية نفذت غارات على مواقع حوثية في مديريتي الحوك والصليف بالحديدة.

وأمس الأحد، قالت القيادة المركزية الأمريكية، أنها قامت بتدمير صاروخ كروز مضاد للسفن كان جاهزًا للإطلاق في اتجاة البحر الأحمر، وأعلنت أنها قامت بتحديد مكان الصاروخ في الأماكن التي تسيطر علية الحوثيين، وأوضحت أن هذا الإجراء للدفاع عن النفس وحماية السفن التجارية وحرية الملاحة في البحر الأحمر.

وتتزايد كل يوم الهجمات الأمريكية البريطانية على مواقع الحوثيين في اليمن، ويرد الحوثي على الضربات الأمريكية برشقات صاروخية للسفن الأمريكية وسفن الملاحة في البحر الأحمر، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.