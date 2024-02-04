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الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

واشنطن: تداعيات هجمات الحوثي تتخطى منطقة الشرق الأوسط

السفن
السفن
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قالت السفارة الأمريكية لدى اليمن إن تصرفات جماعة الحوثي في البحر الأحمر تعرض السفن التي تحمل 15% من التجارة العالمية للخطر.
وأضافت السفارة في بيان نشرته على منصة "إكس" أوردته قناة الحرة الأمريكية مساء اليوم الأحد - "تعرض تصرفات الحوثيين السفن التي تحمل 15% من التجارة العالمية للخطر، وهي سلع حيوية مثل الغذاء، مما لا يؤثر على الشرق الأوسط فحسب، بل على الجميع".
وشددت على مهمة واشنطن لحماية هذه الروابط التجارية الأساسية، وضمان الرخاء العالمي.
وذكرت أن هذا يتعلق بما هو أكثر من مجرد السياسة، يتعلق الأمر بتوفير ما يحتاجه الناس كل يوم.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، قد حذر في وقت سابق "من مخاطر استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية، والأموال المهربة للمليشيات الحوثية والمنظمات الإرهابية على السلم العالمي" حسب تعبيره.

واشنطن هجمات الحوثي الشرق الأوسط اليمن السفن