الدوري الإنجليزي.. جوتا يقود هجوم ليفربول أمام أرسنال

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة أرسنال، اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن تقام المباراة على ملعب الإمارات معقل الجانرز، في تمام السادسة والنصف مساء.

ويبدأ ليفربول المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز- إبراهيما كوناتي- فيرجيل فان ديك- ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: كورتيس جونز- ماك أليستر- ريان جرافينبيرش.

خط الهجوم: كودي جاكبو - لويس دياز- ديوجو جوتا.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة فيما يأتي أرسنال في المركز الثالث برصيد 46 نقطة.

