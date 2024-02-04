بالذكاء الاصطناعي.. ابتكار روبوت يعمل في المجال الطبي بمستشفيات بريطانيا

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن تجربة مهمة تخدم المجال الطبي في مستشفيات بريطانيا، حيث تم ابتكار روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي، يساعد الممرضين ويتعامل مع المرضى ويجيب عن أسئلتهم، وهو ما يخفف العبء على عاتق الكوادر الطبية بالمستشفيات.

وأجريت تجربة ناجحة مؤخراً في إحدى المستشفيات، وتبين أن الروبوتات كانت قادرة على الإجابة "بسلاسة" على استفسارات المرضى المتعلقة بحالتهم الصحية، كما أنها قادرة على إجراء دردشة عامة معهم وتقديم الألغاز والتمارين لتهدئتهم، بالاضافة إلى أن لهذه الروبوتات قدرة هائلة على الجمع مواكبة العديد من الأحاديث التي تدار حولها في آن واحد.

ولعب "الروبورتاريوم الوطني" في بريطانيا دوراً محورياً في مشروع "الروبوتات المساعدة اجتماعياً في الرعاية الصحية للشيخوخة" الذي يموله الاتحاد الأوروبي بقيمة 7 ملايين جنيه إسترليني.

وقال العلماء إن الروبوتات يمكن أن تكون حيوية في "تعزيز الإنتاجية" فيما يتعلق "بالواجبات البسيطة ولكن المتكررة" في الرعاية الصحية، وأشاروا إلى أنه يمكن بفضل هذه الروبوتات أيضاً تقليل خطر انتقال العدوى عن طريق تقليل الاتصال الجسدي المحتمل بين الأطباء والمرضى، كما تم إدخال ما يسمى بـ"الروبوتات الاجتماعية" بشكل متزايد إلى الأماكن العامة باستخدام نفس التكنولوجيا التي تستخدمها روبوتات الدردشة لإجراء محادثات بطلاقة تشبه المحادثات البشرية مع الزوار.

وقال الوزير في الحكومة الاسكتلندية مالكولم أوفورد "إن التجارب المبكرة على الروبوتات المساعدة تثبت نجاح الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها هذه التكنولوجيا المتقدمة لتقديم الدعم الحيوي للعاملين في مجال الصحة، وتحسين رعاية المرضى ومنع انتشار العدوى والأمراض".