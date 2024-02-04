الدورى الإنجليزى.. سولانكي يقود بورنموث لمواجهة نوتينجهام فورست

أعلن أندوني ايراولا المدير الفني لفريق بورنموث، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره نوتينغهام فورست، وذلك بعد قليل على معلب " فيتاليتي"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق بورنموث كالتالى:

حراسة المرمى: نوربيرتو نيتو.

خط الدفاع: أدم سميث، إيليا زبرني، ماركوس سينيسي، ليويد كيلي.

خط الوسط، لويس كوك، ريان كريستي، أنطوان سيمنيو، جاستن كلويفرت، لويس سينيستيرا.

خط الهجوم: دومينيك سولانكي.

ويحتل بورنموث المركز الـ 13 في ترتيب الدوري الإنجليزى برصيد 26 نقطة، بينما يحتل فريق نوتينجهام فوريست المركز الـ 17 برصيد 20 نقطة.

