أعلن أندوني ايراولا المدير الفني لفريق بورنموث، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره نوتينغهام فورست، وذلك بعد قليل على معلب " فيتاليتي"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزى الممتاز.
وجاء تشكيل فريق بورنموث كالتالى:
حراسة المرمى: نوربيرتو نيتو.
خط الدفاع: أدم سميث، إيليا زبرني، ماركوس سينيسي، ليويد كيلي.
خط الوسط، لويس كوك، ريان كريستي، أنطوان سيمنيو، جاستن كلويفرت، لويس سينيستيرا.
خط الهجوم: دومينيك سولانكي.
ويحتل بورنموث المركز الـ 13 في ترتيب الدوري الإنجليزى برصيد 26 نقطة، بينما يحتل فريق نوتينجهام فوريست المركز الـ 17 برصيد 20 نقطة.
البوابة سبورت
الدورى الإنجليزى.. سولانكي يقود بورنموث لمواجهة نوتينجهام فورست
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أعلن أندوني ايراولا المدير الفني لفريق بورنموث، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره نوتينغهام فورست، وذلك بعد قليل على معلب " فيتاليتي"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزى الممتاز.
أعلن أندوني ايراولا المدير الفني لفريق بورنموث، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره نوتينغهام فورست، وذلك بعد قليل على معلب " فيتاليتي"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزى الممتاز.