محافظ بني سويف: إزالة 119 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

أكد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف،انتظام سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الـــ 22 لإزالة التعديات، في بداية أسبوعها الثاني، والتي كانت قد انطلقت السبت قبل الماضي، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي، الذي يعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى أنه تم أمس إزالة 13 حالة تهد، ليصل إجمالي ما تم إزالته من تعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، إلى 119 حالة تعد (84 على أراضي أملاك الدولة + 35على أرض زراعية خاصة)، وذلك في الفترة من السبت 27 يناير الماضي وحتى السبت 3 فبراير الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر "يناير، فبراير،مارس، أبريل، وبدأت بالمرحلة الأولى التي تنتهي في 16 فبراير الجاري، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024.