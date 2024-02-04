أحمد زاهر ينعى الكاتب المسرحى علاء عبد العزيز

نعي الفنان أحمد زاهر الدكتور علاء عبد العزيز الكاتب المسرحي والأستاذ بالمعهد العالي للفنون المسرحية، والذى وافته المنية اليوم الأحد.

ونشر الفنان أحمد زاهر على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة للراحل وعلق عليها بكلمات المواساه قائلاً "البقاء والدوام لله توفى إلى رحمة الله تعالى الدكتور علاء عبد العزيز، ربنا يرحمه ويحسن إليه ويجعل مثواه الجنة، هتوحشنى يا علاء أوى ربنا يصبر أسرتك ويصبرنا".

أعلنت صباح اليوم أكاديمية الفنون على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وفاة الدكتور علاء عبد العزيز، وإنهالت تعليقات أهل الفن وطلاب المعهد بالتعازى والدعاء له.

من المقرر أن يشارك الفنان أحمد زاهر فى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل "محارب"، بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، نيرمين الفقي، منه فضالي، ماجد المصري، ملك زاهر، والإخراج شيرين عادل.