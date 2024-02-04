القنصلية الصينية بالإسكندرية تحتفل بعيد الربيع الوطني

احتفلت القنصلية العامة لدولة الصين في الإسكندرية، ظهر اليوم الأحد بإحدى الفنادق الشهيرة شرق المحافظة، بعيد الربيع الوطني (عام التنين) ورأس السنة الصينية، بحضور أبناء الجالية المقيمين في المحافظة.

شهد الحفل حضور سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج والقنصل العام بجمهورية الصين في الإسكندرية يانج يي، اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وعدد من قناصل الدول العربية والأجنبية وممثلي المجتمع المدني وعدد من نواب الإسكندرية ورزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية.

وشهد الاحتفال عدد من الفقرات الفنية الخاصة بالعيد الصيني قدمها عدد من أبناء الجالية بجانب مجموعة من الشباب المصري الدارسين للغة الصينية.

وقال السفير الصينى بالقاهرة، لياو ليتشيانج، إن العلاقات الصينية المصرية حققت قفزة تنموية شاملة تحت القيادة الاستراتيجية للرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس شي جينبينج.

ومن جانبه، تقدم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالتهنئة للشعب الصيني بمناسبة عيد الربيع الوطني (عام التنين) ورأس السنة الصينية.

وقال إن العلاقات بين البلدين شهدت ازدهار كبير خلال الفترة الماضية، وأن البلدين لديهم تاريخ متشابه مما ساعد ذلك في المزيد من الترابط بين الشعبين، مضيفا أن الدوليين لديهم الكثير من التعاون الاجتماعي والثقافي والاستثماري.

وأشار إلى أن الإسكندرية تعد أول مدينة ورد إسمها في السجلات الصينية، وأكد على أن الصين بكل ما تمتلك من قدرات وإمكانيات تجعلها أكبر الشركاء التجاريين في مصر وخاصة في الإسكندرية.

وتابع أن هناك العديد من الاتفاقات التي أبرمت بين الجانبين في الإسكندرية التي تؤكد على هذا التعاون وخاصة في مجال التجاري والاستثماري المتواجدين من المنطقة الصناعية.