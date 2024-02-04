النمر يتابع التوسع في فتح منافذ "أهلاً رمضان" بأشمون

أجرى خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفيه، جولة تفقدية لمنافذ"أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين والذي يتم التوسع بافتتاحها عدد كبير من تجار الجملة بمدينة أشمون والقري التابعة بالتنسيق مع إدارة تموين أشمون لسد إحتياجات المواطنين من كافة السلع الأساسية والإستراتيجية وبأسعار مخفضة تناسب الجميع.

وأشار النمر إلى أنه تم فتح عدد كبير من منافذ أهلا رمضان بمدينة أشمون وبكافة الوحدات المحلية، مؤكداً أن إقامة تلك المعارض تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة والتصدي للاغلاء وإرتفاع الأسعار إستعداداً لشهر رمضان الكريم.

يأتي هذا في إطار جهود محافظة المنوفية ومركز أشمون لتوفير السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وتخفيف العبء عن كاهلهم والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء علي جشع التجار ومنع إستغلال المواطنين.

وشدد النمر علي إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال تكثيف الحملات التموينية علي الأسواق .

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