ads
الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

النمر يتابع التوسع في فتح منافذ "أهلاً رمضان" بأشمون

جانب من التفقد
جانب من التفقد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجرى  خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفيه، جولة تفقدية  لمنافذ"أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين والذي يتم التوسع بافتتاحها عدد كبير من تجار الجملة بمدينة أشمون والقري التابعة بالتنسيق مع إدارة تموين أشمون لسد إحتياجات المواطنين من كافة السلع الأساسية والإستراتيجية وبأسعار مخفضة تناسب الجميع.

 وأشار النمر إلى أنه تم فتح عدد كبير من منافذ أهلا رمضان بمدينة أشمون وبكافة الوحدات المحلية، مؤكداً أن إقامة تلك المعارض تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة والتصدي للاغلاء وإرتفاع الأسعار إستعداداً لشهر رمضان الكريم.

يأتي هذا في إطار جهود محافظة المنوفية ومركز أشمون لتوفير السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وتخفيف العبء عن كاهلهم والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء علي جشع التجار ومنع إستغلال المواطنين.

وشدد النمر علي إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال تكثيف الحملات التموينية علي الأسواق .

IMG-20240204-WA0052
IMG-20240204-WA0052
IMG-20240204-WA0051
IMG-20240204-WA0051
IMG-20240204-WA0050
IMG-20240204-WA0050
IMG-20240204-WA0049
IMG-20240204-WA0049
IMG-20240204-WA0045
IMG-20240204-WA0045
IMG-20240204-WA0048
IMG-20240204-WA0048
IMG-20240204-WA0046
IMG-20240204-WA0046
IMG-20240204-WA0047
IMG-20240204-WA0047
السلع الغذائية الحملات التموينية الممارسات الاحتكارية المنوفية شهر رمضان الكريم