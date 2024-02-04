فى ذكرى رحيله.. محطات في مسيرة مجدى وهبة

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان مجدي وهبة، والذي رحل عن عالمنا مبكراً عن عمر يناهز ٤٦ عاما، ورغم الرحيل المبكر إلا أنه قدم إرث فنى فى السينما والدراما.

شارك الفنان مجدى وهبة فى العديد من الأعمال السينمائية والتى حققت نجاحاً كبيراً، وأبرز الأعمال السينمائية "حنفى الأبهة، أبناء وقتلة، أنا المجنون، ضربة شمس، دخان بلا نار، لعبة الانتقام، كلمة شرف، آسفة أرفض الطلاق، خيوط العنكبوت، باب النصر، رحلة المشاغبين"، وعلى مستوى الدراما قدم "أحلام فى الظهيرة، هاربات من الماضى، رقيب لا ينام، المكتوب على الجبين، البقية تأتى، المفسدون في الأرض، الفلاح، يوميات نائب في الأرياف".

شارك الفنان مجدى وهبة قامات فنية كبيرة خلال رحلته فى عالم الفن، وقدم أعمالا مع الزعيم عادل إمام والفنان نور الشريف والفنان محمود عبد العزيز، نبيلة عبيد، فاروق الفيشاوي، وغيرهم الكثير من نجوم الفن المصري.