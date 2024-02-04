نظام كارت الخبز المشحون لغير حاملي البطاقة التموينية

يعاني المواطن المصري من الأرتفاعات الغير مبررة، في أسعار كافة السلع الأساسية ومن ضمن السلع سلعة الخبز حيث شهد أسعار الخبز زيادات كبيرة.

لذلك قررت الحكومة رفع عبء سعر الخبز للمواطن الغير حامل للبطاقات التموينية، و ستطبق منظومة كارت الخبز المشحون.

وكان من المقرر تطبيق منظومة كارت الخبز دون بطاقة تموينية في يناير الماضي مع بداية عام 2024.

كما أن وزارة التموين جاهزة من خلال 30 ألف مخبز بلدي لطرح العيش من خلالها لجميع المواطنين دون بطاقة تموينية.

قال رئيس الشعبة العامة للمخابز عبدالله غراب، إن الشعبة مستعدة لتطبيق تعليمات وزارة التموين الخاصة بشأن طرح رغيف العيش البلدي الذي يتم صرفه للمواطن على بطاقة التموين بسعر 5 قروش بالسعر المدعم، ليكون بسعر جنيه واحد من غير بطاقة.

وأضاف غراب في تصريحات صحفية، أن المنظومة توفر على المواطن جنيه في سعر الرغيف، لافتا إلى أن رغيف العيش الحر السياحي وصل سعره لجنيهين.

وأشار إلي أن سعر رغيف العيش البلدي الذي يباع للمواطن الغير حامل بطاقة التموين سيكون بجنيه ويكون بنفس مواصفات الخبز المدعم.

وأوضح طريقة شحن البطاقة بقيمها المختلفة سواء 20 أو 50 أو 100 جنيه، حسب قدرته على الشراء، ثم يقوم بالتوجه إلى أي مخبز على مستوى الجمهورية، لشراء الخبز وفقا للسعر الذي تحدده وزارة التموين.

وأكد أن الخبز الحر غير المدعم من المقرر طرحه لغير حاملي البطاقات التموينية ومن المقرر أن يكون وزن الرغيف 90 جرامًا، ليتم بيعه عبر المخابز البلدية المنتشرة في جميع المحافظات.

وتستهدف منظومة طرح رغيف الخبز البلدي التيسير على المواطنين في شراء الخبز من المخابز البلدية التي تخضع لرقابة وزارة التموين، بدلا من شرائه من المخابز السياحية التي لجأت إلى رفع سعر رغيف العيش بشكل مبالغ.

كما أكدت وزارة التموين أنها ستوفر حصصا إضافية من الدقيق للمخابز البلدية بعد بدء المنظومة، لسد حاجة إنتاج المزيد من أرغفة العيش لجميع المواطنين بالسعر الحر.

وتنتج وزارة التموين يوميا نحو 270 مليون رغيف عيش بلدي يتم صرفه للمواطنين حاملي البطاقات التمويني البالغ عددهم 64 مليون مواطن يستحق كل مواطن منهم 5 أرغفة يوميا بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.