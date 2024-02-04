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الأحد 04 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

مران الأهلي.. عبد القادر يبدأ مرحلة الجري ووسام أبو علي يواصل التأهيل

أحمد عبد القادر
أحمد عبد القادر
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بدأ أحمد عبد القادر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرحلة جديدة من التأهيل من الإصابة العضلة الخلفية التي لحقت به مؤخرا.

أوضح الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن عبد القادر بدأ اليوم مرحلة الجري السريع في التتش وهناك تحسن كبيرة وتقدم في البرنامج العلاجي والتأهيلي.

وفي الإطار ذاته قال جاب الله إن وسام أبو علي لاعب الفريق بدأ مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل في الجيم اليوم للتخلص من الإصابة العضلة الخلفية.

وواصل الفريق تدريباته صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعدادات لودية سموحة غدا.

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