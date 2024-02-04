خاص| بالفيديو.. حورية فرغلي: نزار الفارس بكي بدل الدموع دم علشان يتجوزني وأنا رفضته

كشفت النجمة حورية فرغلي عن حقيقة الفيديو المتداول مع المذيع نزار الفارس بأنهم قد تصالحوا معلنا فيه بأنه هناك قصة حب بينهم.. وقالت “فرغلي” في أول تصريح لها بعد اشتعال الأزمة مجددا خصت به “البوابة نيوز”: "أنا لا اعرف ماذا يريد مني نزار الفارس وبصراحة شديدة منذ قيامه بإفتعال المشكلة الأولي وأنا وصلت لمرحلة من الضيق لا توصف".

وتابعت: "عندما قام بتسجيل الحلقة معي خلال الشهور الماضية اكتشفت بعد ذلك أن هو الذي قام بالتواصل مع الإعلامية ريهام سعيد لكي تعرض عبر برنامجها خبر إرتباطه بي وهذا بالطبع كلام عاري تمامًا من الصحة، فضلا عن قيامه بحيل وخطط ليصبح تريند علي حساب اسمي فهو فعلا شخص مهوس بالتريند ويريد أن يقوم بتضليل الجمهور طوال الوقت".

واستطردت: "أنا اسمي لوحده تريند في أي حدث أو خبر ينشر لي مع أي شخص سواء هو أو غيره".

وتابعت بإنفعال شديد قائلة: "اقسم بالله العلي العظيم أنا لم أري نزار الفارس في حياتي سوي مرتين فقط عندما قام بتسجيل حلقة معي منذ عدة أشهر وأول أمس".

وعن كواليس الحوار الذي دار بينها وبينه أثناء اللقاء قالت: "نزار قد تواصل معي كثيرًا خلال الفترة الماضية وأنا ارفض الرد فأرسل لي العديد من الرسائل أنه يريد بتسجيل حلقة معي جديدة ليقوم بالإعتذار لي وبعد إلحاح كثير منه قد وافقت لأنه جاء خصيصًا إلي مصر ليعتذر لي، وجاء بدون معدات تصوير وتبادلنا أطراف الحديث وأعتذر لي وعيناه دمعت بالدموع وقال لي أنا بيتي "اتخرب" بسببك.

وأشارت لا أقتنع بالتصرفات التي يفعلها نزار من حين لآخر اتجاهي لأنه شخص لا يحبني وانا ايضا لا أحبه، مؤكدة أنه رجل بيمثل ويجيد جيدًا فن التمثيل.