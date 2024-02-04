الاتحاد الأفريقي للطائرة يحدد موعد بطولتى الأندية للرجال والسيدات



حدد الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة موعد بطولتي إفريقيا للأندية رجال و سيدات 2024، وهما الحدثين اللذين ينظمهما النادي الأهلي برعاية الاتحاد المصري للكرة الطائرة على صالته في أبريل ومايو المقبل.

وستقام بطولة الرجال خلال الفترة من 12 إلى 24 أبريل المقبل على أن يكون وصول الفرق 12 أبريل والاجتماع الفني 13 من الشهر نفسه وتقام المنافسات في الفترة من 14 إلى 23 أبريل.

بينما تقرر اقامة منافسات السيدات خلال الفترة من 24 أبريل حتى 5 مايو،المقبل ويبدأ وصول الفرق 24 أبريل ويقام الاجتماع الفني للبطولة في اليوم التالي لوصول الفرق وتنطلق المنافسات في الفترة من 26 أبريل إلى 4 من مايو المقبلين.

وحدد الاتحاد الإفريقي يوم 1 مارس آخر موعد لتلقي طلبات المشاركة في بطولة الرجال

ويوم 14 من مارس آخر موعد لإرسال طلبات المشاركة للسيدات.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر قد نجح في الحصول على موافقة الاتحاد الافريقي لاقامة البطولتين بالقاهرة استمرارًا لسلسلة نجاح مصر في إستضافة أكبر وأهم الأحداث الرياضية.