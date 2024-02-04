بالصور.. وزيرة التضامن ومحافظ المنوفية يفتتحان فرع بنك ناصر الاجتماعي الجديد بشبين الكوم

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد، بنك ناصر الاجتماعى " فرع شبين الكوم الجديد " وذلك في إطار استكمال استراتيجية وخطط البنك التوسعية بمختلف محافظات الجمهورية ، جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، والمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية ، الدكتور محمد عبد الفضيل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، و محمد جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، مستشار وزيرة التضامن لبرنامج " لا أمية مع تكافل" ، ومديري عام الإدارة العامة للدعم العيني، الإدارة العامة للأسرة.

حيث أزاح محافظ المنوفية ووزيرة التضامن الاجتماعي الستار عن اللوحة التذكارية لمقر بنك ناصر الجديد الكائن بشارع طلعت حرب بمدينة شبين الكوم على مساحة 800 م2، والمزود بكافة التجهيزات الحديثة لضمان تقديم خدمات متميزة بصورة ميسرة تليق بالعملاء ، وتفقد المحافظ والوزيرة أقسام الفرع واستمعا إلى شرح حول آلية العمل والخدمات التي يقدمها للعملاء لتوفير الاحتياجات والمتطلبات الأساسية لهم ، وأكد المحافظ على أهمية دور القطاع المصرفي في المساهمة ببرامج التنمية من خلال الخدمات التي يقدمها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في إتاحة العديد من فرص العمل بالإضافة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتماشياً مع رؤية مصر 2030.



من جانبها أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن افتتاح المقر الجديد لفرع بنك ناصر الاجتماعي، يأتي في إطار استكمال استراتيجية وخطط البنك التوسعية التي تهدف إلى زيادة حجم الأعمال والتوسع في قاعدة العملاء بما يتماشى مع خطط الشمول المالي لتلبية احتياجات المواطنين البنكية من خلال توفير كافة الخدمات المصرفية المتنوعة.



وأضافت الوزيرة أن البنك يستهدف إتاحة كافة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع ولأصحاب المرتبات بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص وأصحاب المعاشات ، بالإضافة إلى تقديم خدمات استثمارية لأصحاب الودائع وخدمات اجتماعية من تمويل لحديثي الزواج وأصحاب الأمراض المزمنة والمرأة المعيلة وكذا فتح حسابات استثمارية للأيتام " مؤسسة حياة كريمة " وخدمة لجان الزكاة وتقديم الدعم لهم، وغيرها من الخدمات والمبادرات المجتمعية التي تميزه عن غيره من البنوك الأخرى.

IMG-20240204-WA0034

IMG-20240204-WA0036

IMG-20240204-WA0035

IMG-20240204-WA0037