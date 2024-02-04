تعليم شمال سيناء تجري اختبارات الوظائف الإشرافية

أجرت تعليم شمال سيناء اليوم الأحد، اختبارات الوظائف الإشرافية متضمنة الحاسب الآلي واللغة الانجليزية والمهارات الإدارية وذلك لشغل وظيفة القيادات مدير إدارة التعليمية ووكيل إدارة التعليمية وموجه أول دراسات مادة نشاط وموجه عام مادة نشاط.



يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتحت رعاية اللواء الدكتورمحمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء وتحت إشراف عام حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي أجريت اليوم للمتقدمين للوظائف وقد تقدم ٥ مرشحين للترشح لوظيفة مدير إدارة التعليمية و١٣ لوظيفة وكيل إدارة تعليمية و١٠ موجه عام مادة نشاط وموجه أول مادة نشاط.