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الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

أتوبيس متنقل يحمل 1000 كتاب للأحياء التي تفتقر للمكتبات

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أعلن الدكتور نبيل حلمى ، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة  عن انطلاق المكتبة المتنقلة التابعة للجمعية صباح اليوم الأحد، في أول تحرك لها من مقر جمعية مصر الجديدة بشارع العروبة بمصر الجديدة الى نادى الغابة الاجتماعى بمصر الجديدة حاملة على ارففها اكثر من 1000 كتاب في مختلف حقول المعرفة لاحياء ثقافة الكتاب الورقى ونشر المعرفة والابداع  بين ربوع المنتديات الاجتماعية  المختلفة .

وأشار الدكتور نبيل حلمى إلى أن المكتبة المتنقلة عبارة عن حافلة  "اتوبيس" كبيرة مزودة بأعداد من الكتب المختارة والمتميزة تضم رفوفا للكتب ومواقع جلوس الزوار أثناء توقف الحافلة ، وتقوم بالمرور بصفة دورية على الأحياء والمناطق التي تفتقر إلى وجود مكتبات بها حتى يستفيد منها أكبر عدد من الأطفال والكبار في آن واحد ، وتتخذ المكتبة أماكن مختلفة مثل النوادى الرياضية ومراكز الشباب ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة والاماكن والحدائق العامة والجامعات وذلك بالتنسيق مع مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة.

كما  تتضمن  الحافلة مجموعة من الأنشطة الفنية واليدوية  والقراءة والاطلاع والحكي للمقبلين على المكتبة المتنقلة ، بالإضافة إلى التعريف بأنشطة الجمعية  التي تُقدم بـ " متحف الطفل ومكتبتى مصر الجديدة والمستقبل.

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المكتبة المتنقلة الكتب المختارة مكتبة مصر الجديدة مكتبة المستقبل متحف الطفل