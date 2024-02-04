بالأسماء.. إصابة 7 بينهم طفل إثر حادث على محور 30 يونيو جنوب بورسعيد

أصيب 7 أشخاص بينهم طفل، اليوم الأحد، اثر حادث سيارة على محور 30 يونيو جنوب بورسعيد.

واستقبل مستشفى 30 يونيو كل من: عبد الوهاب اسماعيل 48 عاما، مصابا بكدمة في الكتف الأيمن والصدر، وشحات فتحى احمد محمد 51 عاما، مصابا بالم في الرقبة والكتف، ومحمود ناصر محمود 21 عاما، مصابا يكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد عبد الوهاب اسماعيل 20 عاما، مصابا بألم وتورم بالمرفق الأيسر، وأحمد سعد السيد زرزور 51 عاما، مصابا بكدمات متفرقة في الجسم، والطفل: محمود احمد السيد 10 أعوام، مصابا بكدمات متفرقة في الجسم، وأسماء سعد زرزور 52 عاما، مصابة بكدمات متفرقة في الجسم، وذلك اثر حادث سيارة على محور 30 يونيو جنوب بورسعيد.

جاري تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين واتخاذ الإجراءات اللازمة.