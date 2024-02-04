البرازيل تطلق حملة تطعيم ضد حمى الضنك في ظل ارتفاع حالات الإصابة

أطلقت البرازيل حملة تطعيم طارئة ضد حمى الضنك، في الوقت الذي ترتفع فيه حالات الإصابة بالفيروس في العاصمة، وفي ظل وجود احتمالية لتفشي المرض.

وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية، أمس السبت، أن البرازيل شهدت زيادة في حالات الإصابة بحمى الضنك بنسبة 57% العام الماضي مقارنة بعام 2022.. وتثير الزيادة السريعة في الإصابات، في ظل تحذير العلماء من أنها تزداد حدة بسبب موجة الحر الحالية، مخاوف من احتمالية حدوث تفشي للمرض؛ ما دفع السلطات إلى رش الشوارع بالمبيدات الحشرية وإقامة منشآت اختبار للكشف عن المرض.

جدير بالذكر أن حمى الضنك مرض متوطن ينتقل عن طريق البعوض، ويسبب الحمى الشديدة والصداع والغثيان والقيء وآلام العضلات، وفي الحالات الشديدة نزيفا يمكن أن يؤدي إلى الوفاة.