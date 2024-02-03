"نعم يا بابا ومسرحيات أخرى" جديد للمسرحي محمد زناتي في معرض الكتاب

صدر حديثا للكاتب المسرحي محمد زناتي كتاب جديد بعنوان "نعم يا بابا ومسرحيات أخرى" عن دار ميتابوك للنشر، والمشارك ضمن إصدارات الدار في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، والمقامة حاليا بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس، والتي تستمر حتى ٦ فبراير الجاري.

يضم الكتاب نصوصا مسرحية مُغايرة، ويعد هذا المنجز هو الثاني لمجموعة مؤلفات الكاتب محمد زناتي المسرحية، فالكتاب الأول كان بعنوان "الصندوق ومسرحيات أخرى" والصادر مؤخرا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وقد اعتاد الكاتب من خلال تجاربه المسرحية أن يقدم دائماً كتابة مغايرة تهتم بالقضايا الوجودية الإنسانية التي تتسم بطابع خاص جدا يميزه جدا بين كل ما يكتب.

كتب وأخرج محمد زناتي العديد من العروض المسرحية في معظم أنحاء العالم وبلغات متعددة أهمها الفرنسية، والإسبانية، والألمانية، كما كتب العديد من النصوص المسرحية وأشعارها ووصل بالكثير منها للمهرجان القومي للمسرح المصري.

كما أقام ورش خاصة به كدراماتورجي محترف في دول عربية كثيرة منها على سبيل الذكر الإمارات، والمغرب وغيرها.

وقد عرض له مسرحية "قبل الخروج"، على مسرح ملك في العام الماضي، من إخراج هاني السيد.