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السبت 03 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

بالصور.. آسر ياسين يبدأ تصوير مسلسله الرمضاني "بدون سابق إنذار" 

فريق عمل مسلسل بدون
فريق عمل مسلسل "بدون سابق إنذار"
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يخوض الفنان آسر ياسين السباق الرمضاني بمسلسل "بدون سابق إنذار" المكون من الـ15 حلقة، مع نخبة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم الفنانة عائشة بن أحمد.

وكشف صناع العمل عن مجموعة من الصور الخاصة بكواليس المسلسل حيث ظهر فيها أبطال العمل الفنان آسر ياسين والفنانة عائشة بن أحمد والمخرج هاني خليفة، وتم تغيير اسم المسلسل من "الساعة 5" إلى "بدون سابق إنذار"، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.

يشارك في بطولة مسلسل "بدون سابق إنذار" كل من آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، جهاد حسام، أحمد علي ماهر، نهال عنبر وآخرين والعمل من تأليف ألمى كفارنة وإخراج هاني خليفة.

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