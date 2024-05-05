بطريرك الروم الكاثوليك يترأس قداس عيد القيامة المجيد بالظاهر

ترأس البطريرك يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك مساء أمس، قداس عيد القيامة المجيد، وذلك بكاتدرائية القيامة، بالظاهر.

وترأس رتبة الهجمة، وصلاة السحر، وقانون الفصح، والقداس الإلهي الاحتفالي، بمشاركة الأرشمندريت بيو فرح، راعي الكاتدرائية، والوكيل البطريركي بالقاهرة، والإسكندرية، والأب القاضي أندره فرح، راعي كنيسة القديس يوحنا ذهبي الفم، بوسط بيروت، والأب شارل ديب، رئيس دير المخلص، بلبنان.

وألقى الأب البطريرك العام عظة الذبيحة الإلهية بعنوان “القيامة ينبوع فرح وغفران وحرية”.