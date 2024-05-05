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الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الرئيس النمساوي يهنئ أقباط مصر وجميع الأرثوذكس الشرقيين بعيد القيامة المجيد

الرئيس النمساوي ألكسندر
الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين
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تقدم الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين اليوم بخالص التهنئة إلى أقباط مصر في النمسا وجميع الأرثوذكس الشرقيين؛ بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد.

وقال الرئيس النمساوي- في تصريح، اليوم /الأحد/- "أتمنى للجميع أن يحتفلوا اليوم بعيد قيامة سعيد وسلمي.. دعونا نغتنم هذه الفرصة معًا للاحتفال بقيم المجتمع والتماسك والاحترام".

وكان السفير محمد الملا سفير مصر في فيينا وممثلها أمام المنظمات الدولية، قد شارك، ليلة أمس، في قداس عيد القيامة المجيد، وشاركه الحضور القنصل العام محمد البحيري ونخبة من رموز الجالية المصرية في النمسا.

وتضمن القداس كلمة تهنئة بالعيد بالفيديو من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

ترأس الصلاة التي أقيمت في كنيسة العذراء مريم في فيينا عدد من رجال الدين المسيحي، وبحضور واسع لأبناء الجالية المصرية القبطية في النمسا.

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