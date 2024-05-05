انطلاق فعاليات تأهيل حجاج الجمعيات بالقليوبية لأداء المناسك وبرنامج الرحلة

أعلن إمام فوزي وكيل وزارة التضامن بالقليوبية، اليوم الأحد، انطلاق فعاليات تأهيل حجاج الجمعيات الأهلية لأداء مناسك الحج، وتفاصيل ومراحل رحلة السفر إلى الأراضي المقدسة لتأدية الفريضة في سهولة ويسر.

واستعرض اللقاء التعارف بين المشرفين لمستويات حج الجمعيات وحجاج كل مستوي وتجهيز بطاقات التعارف و مناقشة البرنامج إداريًا ودينيًا.

أوضح فوزي، أن اللقاء جرى في إطار توجيهات الدكتور نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن، ورئيس المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، حيث عقد الاجتماع الأول لحجاج المستوى الاول والثالث من حجاج محافظه القليوبية، بنسبة حضور تخطت الـ 95% من حجاج المستويين.

أشار فوزي، أنه شارك في الاجتماع أشرف فتوح مدير فندق المستوى الأول، والدكتور محمود أبو زيد، و الشيخ مصطفى السيسي لشرح مناسك الحج وإحدى الواعظات من الأزهر الشريف للحديث مع السيدات في فقه الحج للمرأة، ومسعد جمعة وأحمد العروسي من جمعية حج القليوبية للشرح الإداري، وبحضور مشرفي المستوى الأول مصطفى عبد الحميد فرج رئيس مجلس إدارة هيئة الشبان بالقليوبية، وشريف عواد وحضور مشرفي المستوي الثالث الدكتور مصطفى حجاج وحسام الدين العجوز بجانب محمد أحمد العروسي مشرف المستوى الثاني بالمحافظة.

أشار مصطفى عبد الحميد فرج، مشرف المستوى الأول الى أن اللقاء شهد قيام الحجاج ملئ بطاقات التعارف وكان له الأثر الطيب في قلوب الحجاج، حيث جرى التعريف ببرنامج الرحلة اداريا و دينيا و كل ما يشمل الرحلة من ببداية السفر إلى الأراضي المقدسة حتى العودة إلى مصر، حيث قدمت هيئة الإشراف التهنئة للحجاج متمنين أداء الفريضة بكل سهولة ويسر والتمتع بالرحلة المباركة والعودة إلى أرض الوطن بأمن وسلام.

أوضح الدكتور مصطفى حجاج مشرف المستوى الثالث، أنه جرى التنبيه على الحجاج بالالتزام بكافة التعليمات من الفرق المسئولة عن التوعية الصحية والإرشاد الديني، مشيرين إلى توفير كل سبل الراحة للحجاج وتقديم كل الخدمات لهم والعناية والرعاية للحجاج خلال أداء شعائر الحج.

انطلاق فعاليات تأهيل حجاج الجمعيات بالقليوبية

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