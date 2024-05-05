"السرب" سيمفونية مشاعر وطنية تعزفها شاشات السينما

بعد طرح فيلم "السرب"، بدور العرض السينمائى للمشاركة فى الموسم الحالى للسينما، حقق نجاحاً كبيراً منذ الساعات الأولى له، وإحتضنه الجمهور وإلتف حول العمل، ويواصل تصدر الموسم السينمائى بأعلي إيرادات حتى الآن، وأشاد الجمهور والنقاد بالعمل بشكل كبير، ليحقق الفيلم النجاح الفني والجماهيري والتجارى، وهناك عوامل عديدة لنجاح العمل نرصدها لكم فى السطور التالية..

معادلة النجاح

إستطاع فيلم "السرب" أن يحقق معادلة النجاح التى يسعي للإقتراب منها اى عمل فنى، وجاءت أطراف المعادلة ..

أحداث حقيقية

من أبرز الأسباب التى ساهمت فى نجاح فيلم "السرب"، بل وإنتظار أحداثه، هو شغف الجمهور لرؤية فيلم عن ملحمة وطنية، ولكن ليس من وحي خيال المؤلف، وإنما لأحداث حقيقية، عاشها الجمهور واقع، وينتظر تجسيدها وتوثيقها فنياً.

الفيلم خاص بالوطنية

تعتبر الأعمال الفنية الوطنية لها طبيعة خاصة لدى الجمهور المصري، وعلى مدار التاريخ الفنى يحقق أى عمل خاص والعسكرية والوطنية نجاح كبير ونسب مشاهدات مرتفعه بمجرد طرحه، سواء درامياً أو سينمائياً، لما لتلك النوعية من الأعمال الفنية من قدسية كبيرة داخل وجدان الشعب المصري.

بطولة جماعية لكوكبة من النجوم

يعتبر أحد عناصر الجذب للعمل الفني، هو النجوم المشاركين فى العمل، ويضم الفيلم مجموعة كبيرة من الأسماء الكبيرة، ويعتبر كل إسم منهم له جماهيرية خاصة، مثل الفنان أحمد السقا، محمد ممدوح، شريف منير، نيللي كريم، عمرو عبد الجليل، إلى جانب مجموعة من أبرز النجوم كضيوف شرف الفيلم مثل كريم فهمي، اسر ياسين، محمد فراج، أحمد حاتم.

الثأر

أحد أبرز الأسباب التى ساهمت في تحقيق نجاح كبير لفيلم "السرب"، طبيعة الأحداث الخاصة بالثأر من قتلة جنودنا البواسل بالغدر، من قبل الإرهاب الغاشم المستوطن فى المنطقة، ورد القوات المسلحة المصرية والأخذ بالثأر لأبنائها من الجنود، وهو ما أطفأ نيران الغضب لدى الشعب المصرى، وأخمد لهيب قلوب الأمهات المكلومة على أبنائها ضحايا الإرهاب الخسيس.